Галибаф переизбран спикером парламента Ирана

Мохаммад-Багер Галибаф вновь избран спикером парламента Ирана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, на состоявшемся сегодня голосовании в парламенте Галибаф большинством голосов вновь избран на пост спикера парламента 12-го созыва - уже в третий раз подряд.

В голосовании приняли участие более 270 депутатов. Всего парламент Иран насчитывает 285 депутатов.

Отмечается, что Мохаммад-Багер Галибаф также четырежды подряд избирался спикером парламента 11-го созыва.

В Иране спикер парламента, члены президиума и парламентских комитетов ежегодно избираются депутатами в конце мая.

Напомним, что на переговорах между Ираном и США иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.