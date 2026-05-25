Галибаф переизбран спикером парламента Ирана
Мохаммад-Багер Галибаф вновь избран спикером парламента Ирана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
Согласно информации, на состоявшемся сегодня голосовании в парламенте Галибаф большинством голосов вновь избран на пост спикера парламента 12-го созыва - уже в третий раз подряд.
В голосовании приняли участие более 270 депутатов. Всего парламент Иран насчитывает 285 депутатов.
Отмечается, что Мохаммад-Багер Галибаф также четырежды подряд избирался спикером парламента 11-го созыва.
В Иране спикер парламента, члены президиума и парламентских комитетов ежегодно избираются депутатами в конце мая.
Напомним, что на переговорах между Ираном и США иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
