ЕС отклонил предложение Британии

Евросоюз отклонил предложение правительства Великобритании создать единый рынок товаров в рамках углубления двусторонних отношений. Об этом 23 мая сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.



Предложение Британии поступило всего нескольким европейским странам, которые раскритиковали его из-за того, что Лондон мог получить более выгодные условия, в том числе за счет снижения регуляторных стандартов.



Отмечается, что Великобритания продолжает отказываться принимать товары других европейских стран, нарушая свободу передвижения - одну из "четырех свобод", которые должны гарантировать все участники единого рынка.



"Страны-члены также заявили, что это несправедливо по отношению к таким государствам, как Норвегия и Швейцария, которые позволяют гражданам ЕС жить и работать на своей территории для участия в едином рынке", - говорится в публикации.



Авторы статьи добавили, что некоторые европейские страны попросили Еврокомиссию оставить обсуждение этого вопроса на будущее, "не закрывая полностью дверь".