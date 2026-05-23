Посол Азербайджана в Мавритании вручил верительные грамоты Президенту этой страны

Посол Азербайджана в Мавритании Турал Рзаев вручил верительные грамоты Президенту Исламской Республики Мавритания Мохамеду ульд аш-Шейху аль-Газвани.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Алжире, в ходе церемонии вручения верительных грамот дипломат передал Президенту Мавритании приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Посол отметил сотрудничество и взаимную поддержку между двумя странами как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Президент Мавритании аль-Газвани просил передать Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву свои приветствия и наилучшие пожелания, поделился приятными впечатлениями от рабочего визита в нашу страну в рамках COP29. Он отметил наличие дружественных связей между Мавританией и Азербайджаном, выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.