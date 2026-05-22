В рамках WUF13 обсуждают новые города Центральной Азии

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проходит панельная дискуссия на тему "Новые столицы и новые города Центральной Азии. Градостроительство и жилищное строительство с учетом водопотребления для повышения климатической устойчивости".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе сессии участники обсудят, как развивающиеся столицы и недавно спланированные города, такие как Астана (Казахстан), Новый Ташкент (Узбекистан), город Алатау (Казахстан), Аркадаг и Ашхабад (Туркменистан), жилой комплекс Алтай в Бишкеке (Кыргызстан) и Новый Каракорум (Монголия), внедряют принципы водосберегающего городского планирования в генеральные планы, жилищные стратегии, системы инфраструктуры и системы управления.

Особое внимание уделяется инновационным подходам к планированию, природоориентированным решениям, устойчивым типологиям жилья и децентрализованным системам водоснабжения.

Эксперты также представят политические инструменты, которые ставят водную безопасность и климатоадаптивные решения в основу расширения предложения жилья, одновременно способствуя инклюзивному и устойчивому городскому развитию.

Благодаря сравнительным тематическим исследованиям и практическим выводам, сессия позиционирует Центральную Азию как развивающийся центр передового опыта в области водосберегающего городского планирования в засушливых и климатически уязвимых регионах. Цель сессии - разработка практических рекомендаций по политике, актуальных для городов по всему миру, сталкивающихся с аналогичными ограничениями в области водоснабжения и климата, а также содействие международному обмену знаниями и сотрудничеству Юг-Юг.

Сессия призвана активизировать диалог между градостроителями, застройщиками и международными организациями о том, как планирование городов с учетом водопотребления может ускорить строительство адекватного жилья и поддержать устойчивое к изменению климата будущее городов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты", объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.

