В Ашхабаде состоялась встреча Али Асадова с Президентом Туркменистана

Находящийся с рабочим визитом в городе Ашхабад Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 22 мая встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Об этом сообщили Day.Az в Кабинете министров.

А.Асадов передал Президенту Туркменистана приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Сердар Бердымухамедов выразил благодарность за приветствия Президента Ильхама Алиева и попросил передать его ответные приветствия главе государства.

В ходе встречи было подчеркнуто динамичное развитие политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном, основанного на взаимном доверии, а также обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям.