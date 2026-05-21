В сети показали уборку Фонтана Треви

В сети распространилось видео, на котором показан процесс извлечения монет из знаменитого Фонтана Треви в Риме. Туристы ежегодно оставляют в фонтане монеты на сумму около 1,5 млн евро.
Уборка проводится несколько раз в неделю: монеты достают, затем сушат, сортируют и передают в благотворительный фонд, который направляет средства на помощь бездомным и малоимущим.
Также сообщается, что вход к Фонтану Треви платный - 2 евро, а собранные средства используются на его обслуживание.
