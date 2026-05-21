Жилищная политика играет ключевую роль в достижении целей устойчивого развития, а рост населения и дефицит доступного жилья становятся все более серьезным вызовом для городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель города Бонн (Германия) Штефан Вагнер в ходе мероприятия на тему "Соответствует ли жилищное строительство будущего целям устойчивого развития сегодняшнего дня? Как стратегии локализации помогают нам вернуться на правильный путь" в рамках WUF13.

По его словам, население Бонна за последние три десятилетия выросло почти на 16%, что усилило давление на рынок жилья, особенно для малообеспеченных групп населения, включая студентов, пожилых людей, родителей-одиночек и людей с ограниченными возможностями.

Вагнер отметил, что многие жители уже тратят более трети своих доходов на жилье, а число людей, не имеющих возможности позволить себе жилье, продолжает расти. Он подчеркнул, что жилищный вопрос стал одной из центральных социальных тем современной городской политики не только в Германии, но и во многих европейских городах.

Представитель Бонна также обратил внимание на экономические и экологические аспекты проблемы. По его словам, ограниченные земельные ресурсы, рост стоимости строительства и сокращение числа проектов доступного жилья осложняют ситуацию на рынке недвижимости. Кроме того, Вагнер сообщил, что на жилищный сектор Германии приходится около 35% выбросов CO2, в связи с чем необходимы дополнительные меры по снижению энергопотребления, развитию возобновляемых источников энергии и более рациональному использованию городских территорий.

Он отметил, что город Бонн активно внедряет принципы локализации Целей устойчивого развития (SDG localization). В частности, в 2019 году была принята городская стратегия устойчивого развития, а в отчетах VLR за 2020 и 2022 годы впервые был включен отдельный раздел, посвященный жилью и устойчивым районам. По словам Вагнера, город также разрабатывает интерактивную цифровую платформу с актуальными данными по аренде жилья, количеству социального жилья, жилой площади на человека и доступности базовых услуг.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.