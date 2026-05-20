Объявлены цены на билеты на поезд Баку-Тбилиси-Баку

Стала известна стоимость проезда по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Как передает Day.Az, цена зависит от расстояния и класса комфорта. Стоимость билетов в классе комфорт начинается от 51 маната.

Минимальный тариф в одном направлении по маршруту Баку-Тбилиси составляет 81 манат. Проезд из Евлаха в Тбилиси будет стоить 67 манатов, из Гянджи в Тбилиси - 62 маната, из Агстафы в Тбилиси - 57 манатов, а из Бёюк-Кесика в Гардабани - 51 манат.

Отметим, что в соответствии с Совместным коммюнике между правительствами Азербайджан и Грузия, с 26 мая 2026 года будет восстановлено движение пассажирских поездов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.