Объявлены цены на билеты на поезд Баку-Тбилиси-Баку Стала известна стоимость проезда по маршруту Баку-Тбилиси-Баку. Как передает Day.Az, цена зависит от расстояния и класса комфорта. Стоимость билетов в классе комфорт начинается от 51 маната. Минимальный тариф в одном направлении по маршруту Баку-Тбилиси составляет 81 манат.
Минимальный тариф в одном направлении по маршруту Баку-Тбилиси составляет 81 манат. Проезд из Евлаха в Тбилиси будет стоить 67 манатов, из Гянджи в Тбилиси - 62 маната, из Агстафы в Тбилиси - 57 манатов, а из Бёюк-Кесика в Гардабани - 51 манат.
Отметим, что в соответствии с Совместным коммюнике между правительствами Азербайджан и Грузия, с 26 мая 2026 года будет восстановлено движение пассажирских поездов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.
