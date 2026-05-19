Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с управляющим директором Группы устойчивой инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Гарри Бойдом-Карпентером, который находится с визитом в Баку в рамках Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики, на встрече были рассмотрены перспективы расширения партнерства с банком в области совершенствования инфраструктуры, проектов городского развития и других областях.

Состоялись обсуждения по мерам, реализуемым в рамках Плана действий по созданию "зеленого города" в Гяндже, улучшению водоснабжения и транспортной инфраструктуры в Нахчыване, а также по проектам градостроительства.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.