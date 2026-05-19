Доступная среда является основой реализации прав людей с инвалидностью

Доступная среда является фундаментальным условием для реализации прав людей с инвалидностью на образование, труд, здравоохранение и участие в общественной жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила президент иорданского общества по защите прав людей с инвалидностью I am Human Азия Абдель Муталеб Ягхи на мероприятии "Инклюзивные города и независимая жизнь для людей с инвалидностью", проходящем в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, доступность для людей с инвалидностью - это не только технические стандарты или юридические требования, а основополагающее условие реализации прав человека.

"Без доступной среды невозможно говорить о праве на образование, труд, здоровье или праве участвовать в культурной и общественной жизни", - сказала она.

Азия Ягхи подчеркнула, что при проектировании городов, строительстве дорог, общественных зданий и транспортных систем необходимо учитывать потребности всех людей, в том числе лиц с различными физическими, сенсорными и когнитивными особенностями.

По ее словам, именно на этом основана концепция универсального дизайна, предполагающая создание продуктов и среды, пригодных для использования всеми людьми без необходимости дополнительной адаптации или специализированных решений.

Она отметила, что представленная в рамках мероприятия фотовыставка "Мифы доступности: невидимые барьеры современного градостроительства" позволяет увидеть город глазами человека с инвалидностью и обратить внимание на скрытые барьеры, которые часто остаются незамеченными в повседневной жизни.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.