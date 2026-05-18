Проект "Белый город" и генплан города Агдам являются примерами устойчивого городского развития.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Республики Маврикий Даранбер Гохул на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов.

По его словам, обеспечение жильем населения, безопасные, устойчивые города и сообщества - одна из самых актуальных глобальных задач современности.

"WUF13 является важной платформой для формирования будущей повестки в области устойчивого городского планирования и развития. Города по всему миру расширяются беспрецедентными темпами, и в таких условиях для обеспечения устойчивого развития жилищная и градостроительная политика должна находиться в центре государственной политики. Маврикий - малое островное государство. Как развивающаяся страна, мы сталкиваемся с ограниченностью земельных ресурсов, повышением уровня моря, экологическими рисками и урбанизационным давлением. Наше государство в соответствии с принципами UN-Habitat и Новой городской повестки реализовало ряд мер в этом направлении, которые в том числе включают в себя расширение безопасных, доступных и экологичных жилищных возможностей для семей с низким и средним доходом.

Национальная стратегия развития играет важную роль в качестве основы для перехода к более устойчивой городской модели. Эта модель предусматривает сбалансированное территориальное развитие, эффективное использование земли, улучшение транспорта и связности, а также охрану окружающей среды и повышение климатической устойчивости. Отмечу, что градостроительный опыт Азербайджана, особенно такие инициативы, как проект "Белый город" и генеральный план города Агдам в Карабахе, имеют особое значение. Хотел бы особо подчеркнуть, что политика в этом направлении, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева, вносит вклад в устойчивое городское развитие", - сказал он.