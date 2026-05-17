США достигли договорённости по Ормузскому проливу с Китаем

Администрация США заявила, что США и Китай имеют общее понимание по таким вопросам, как денуклеаризация Северной Кореи и свобода судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин вновь подтвердили общие цели в отношении денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что лидеры США и Китая согласились с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием, выступили за открытость Ормузского пролива и договорились, что ни одна страна или организация не должна взимать плату за проход через него.