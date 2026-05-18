В Мексике неизвестные расстреляли семью из 10 человек

В штате Пуэбла в центральной Мексике 10 человек погибли при нападении неизвестных лиц.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в соцсети X местное министерство общественной безопасности.

Там уточнили, что несовместимые с жизнью травмы получили шесть мужчин, три женщины и девочка.

По данным мексиканских СМИ, прошлой ночью на ранчо в населенном пункте Тескалапа при нападении неизвестных погибла целая семья. Из-за проблем с телефонной связью и интернетом медики не смогли вовремя помочь пострадавшим. Одна из женщин умерла по дороге в больницу из-за тяжести полученных травм.