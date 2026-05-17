Моуринью хочет вернуть легенду клуба в "Реал"

Жозе Моуринью, которого связывают с возможным возвращением в "Реал", хочет видеть в своем тренерском штабе легенду мадридского клуба Рауля Гонсалеса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Diario SPORT, португальский специалист намерен пригласить бывшего нападающего "сливочных" в штаб команды в случае своего назначения на пост главного тренера.

При этом источник отмечает, что возвращение Рауля в мадридский клуб сейчас выглядит непростой задачей.

Напомним, Рауль выступал за "Реал" с 1994 по 2010 год. За этот период он завоевал с командой 16 трофеев, включая три титула Лиги чемпионов.

Всего легендарный форвард провел за мадридцев 741 матч, забил 323 гола и отдал 137 результативных передач.

После завершения игровой карьеры Рауль работал в структуре клуба и с 2019 по 2025 год возглавлял "Кастилью".