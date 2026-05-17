Инклюзивное участие является ключевым для построения устойчивых и сильных городов

Инклюзивное участие является ключевым условием для построения устойчивых и сильных городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend⁠, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев в ходе cовместного открытия собраний в рамках WUF13.

"В Азербайджане мы считаем, что инклюзивное участие имеет важнейшее значение для построения более сильных и устойчивых городов", - сказал он.

По словам А.Гулиева, собрания помогают формировать повестку форума и обеспечивают полноценное отражение в обсуждениях и итогах WUF13 голосов женщин, детей, молодежи, гражданского общества, частного сектора и местных органов власти.