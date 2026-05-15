Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня

Израиль и Ливан договорились о продлении режима прекращения огня еще на 45 дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом в пятницу сообщил представитель Госдепартамента США Томми Пигготт.

По его словам, прекращение боевых действий, объявленное президентом США Дональдом Трампом 16 апреля, будет продлено, чтобы обеспечить дальнейший прогресс в переговорах.

"Режим прекращения огня от 16 апреля будет продлен на 45 дней для достижения дальнейшего прогресса", - заявил Пигготт.