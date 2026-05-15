Президент Узбекистана поблагодарил Азербайджан за вклад в повышение международного авторитета ОТГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил Азербайджан за вклад в повышение международного авторитета Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом он сказал на неформальном саммите стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане, передает Day.Az.

Далее, он подчеркнул высокую динамику экономического развития в странах ОТГ.

"Например, в 2022 году совокупный экономический потенциал наших стран превысил 2,4 триллиона долларов, а его динамика вдвое превзошла глобальные росты. Только за прошедший год товарооборот между странами организации вырос на 14% до 10 миллиардов долларов. С текущего года начала операционную деятельность Тюркский инвестиционный фонд. Запущена деятельность Совета центральных банков и Координационного совета по зеленым финансам. Все это наглядно подтверждает институциональное укрепление нашей организации",- сказал Президент Узбекистана.

Мирзиёев отметил, что неотложная задача, которая стоит перед странами ОТГ, придать институциональный характер своим отношениям.