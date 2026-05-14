К сведению пенсионеров

Фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня выплатил пенсии за май по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве.

Сообщается, что Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики завершил выплату пенсий за текущий месяц по автономной республике.

По другим регионам страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, выплаты пенсий за май будут осуществлены в этом месяце в соответствии с графиком.