Поезда Баку-Габала начнут останавливаться и в этом районе

С 16 мая поезда, курсирующие по маршруту Баку-Габала-Баку, будут также останавливаться на станции Кюрдамир. Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Отмечается, что таким образом добраться до Кюрдамира станет возможным на всех межрегиональных маршрутах АЖД.