Трамп дал Вэнсу эти инструкции

Президент США Дональд Трамп оставил письмо с подробными инструкциями для вице-президента Джеймс Дэвид Вэнс на случай, если ему придётся занять пост главы государства до окончания президентского срока Трампа.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил старший директор по борьбе с терроризмом Совета национальной безопасности Белого дома Себастьян Горка в интервью газете New York Post.

"На случай, если с президентом что-то произойдёт, в ящике его рабочего стола находится письмо, адресованное вице-президенту и содержащее инструкции о том, что должен делать Вэнс. Поверьте, для подобных ситуаций существуют протоколы. Я не могу их обсуждать, но они есть", - заявил Горка.