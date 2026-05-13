Может ли начаться пандемия хантавируса?

Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, вирусолог Александр Лукашев в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что вспышка хантавируса, наблюдающаяся в мире, с малой вероятностью перерастет в пандемию. Он отметил, что хантавирус пока так и не смог приспособиться к организму человека и "сменить хозяина", передает Day.Az.

"Сценарий того, что вспышка хантавируса перерастет в пандемию, представляется крайне маловероятным, потому что для коронавируса известно, что он как минимум шесть раз переходил от животных к человеку в самое недавнее время. То есть для него смена хозяина и утверждение у нового хозяина, то есть у человека, это хорошо известное свойство. Хантавирусы наоборот - это мышиные вирусы, они часто заражают человека, в том числе и у нас в стране, но они до сегодняшнего дня, несмотря на многочисленные случаи единичных заражений, не смогли приспособиться к циркуляции человека и не вызывали никогда даже крупных вспышек, поэтому сценарий пандемии, вызванных хантавирусом, представляется очень маловероятным", - заявил он.