Астрофизики показали корональную дыру, которая может вызвать магнитные бури

Крупная корональная дыра на Солнце с вероятностью 85% может вызвать 15 мая магнитные бури на Земле. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предварительно, по данным астрофизиков, магнитные бури на Земле могут достигнуть уровня G1-G2 (средний уровень). По прогнозу, это наиболее вероятное событие ближайших дней на Солнце; его общая вероятность оценивается учеными в 95%.

"Однако с вероятностью 15% магнитосфера может остаться в зоне возмущений или даже спокойного состояния," - добавили в лаборатории.