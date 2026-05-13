В здании сената Филиппин раздались выстрелы. Об этом 13 мая сообщил телеканал ABS-CBN News, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"В среду вечером в здании сената раздались выстрелы", - говорится в публикации.

На видеозаписи слышно множество выстрелов. Охрана объявила режим изоляции и приказала сотрудникам СМИ и персоналу покинуть второй этаж. По словам репортеров, там было слышно не менее 10 выстрелов.