Спикер Национального Совета Словакии прибыл в Азербайджан

Спикер Национального Совета Словацкой Республики Рихард Раши 12-го мая прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

В международном аэропорту Гейдар Алиев гостя и возглавляемую им делегацию встречали заместитель спикера Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Словакия Анар Мамедов, посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов и сотрудники протокольной службы.