Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp

12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp Мег О'Нил.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства поздравил Мег О'Нил с назначением на должность главного исполнительного директора компании bp, выразил уверенность в том, что под ее руководством успешное сотрудничество между SOCAR и bp продолжится и в будущем.

Президент Ильхам Алиев сказал, что между нашей страной и bp существует уникальная история партнерства, продолжающаяся уже более 30 лет. Глава государства подчеркнул, что доходы от всех реализованных в этот период проектов были в основном направлены на социально-экономическое развитие Азербайджана.

Отметив рост числа проектов, реализуемых нашей страной и bp, Президент Азербайджана сказал, что это демонстрирует выгоду сотрудничества для обеих сторон, подчеркнул стратегический характер нашего партнерства.

Поблагодарив за поздравления, Мег О'Нил сказала, что для нее большая честь находиться в Баку.

Главный исполнительный директор bp подчеркнула дальновидное лидерство Общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева в деле направления доходов от нефти и газа на развитие страны.

В этом контексте Мег О'Нил затронула развитие Баку, в том числе инвестирование средств в дороги и инфраструктуру.

Глава государства отметил, что в некоторых случаях доходы от нефти и газа приводят к социальному неравенству. В случае же Азербайджана это способствовало прогрессу страны. Напомнив, что спустя некоторое время после восстановления независимости был подписан "Контракт века", Президент Ильхам Алиев сказал, что после Первой Карабахской войны ситуация в стране была тяжелой, мы подверглись территориальным потерям и столкнулись с гуманитарной катастрофой. Президент Азербайджана отметил, что в то время наш бюджет был пуст, и единственным выходом из этой ситуации было привлечь в страну ведущие международные компании, убедить их вкладывать инвестиции. В этой связи Президент Ильхам Алиев выразил благодарность bp за оказанное доверие.

В ходе беседы были отмечены реализуемые bp в нашей стране энергетические проекты, в том числе в области возобновляемой энергетики, затронута важность проекта, осуществляемого компанией на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече была подчеркнута роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, обсуждены перспективы сотрудничества между SOCAR и bp.