В Милли Меджлисе обсуждают 8 вопросов

Проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Day.Az, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике в 2025 году;

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района";

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об охране зеленых насаждений" (первое чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дипломатической службе" (первое чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Положение о прохождении военной службы" и законы Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обращениях граждан" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики "О финансовой аренде" (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс конкуренции, а также в законы Азербайджанской Республики "О несостоятельности и банкротстве", "О зерне", "О международном частном праве", "О табаке и табачных изделиях", "О государственной пошлине", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О банках", "О государственном реестре недвижимого имущества", "О чаеводстве", "О семейно-крестьянском хозяйстве", "О коневодстве", "О небанковских кредитных организациях", "О хлопководстве", "Об обязательных страхованиях", "О лицензиях и разрешениях", "О сельскохозяйственной кооперации", "О науке", "О кредитных бюро", "О безналичных расчетах", "Об обременении движимого имущества", "О развитии микро, малого и среднего предпринимательства" и "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма" (второе чтение).