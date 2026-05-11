«Барселона» обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

"Барселона" на своем поле обыграла мадридский "Реал" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча прошла в воскресенье, 10 мая, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Маркус Рашфорд и Ферран Торрес.

"Барселона" набрала 91 очко и за три тура до конца чемпионата Испании гарантировала себе титул. В активе идущего вторым "Реала" 77 очков, он не сможет догнать каталонцев.

"Барселона" стала чемпионом Испании в 29-й раз. Лидирует по этому показателю" Реал", в активе которого 36 титулов.