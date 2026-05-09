Дэвид Бекхэм назвал Месси лучшим футболистом в истории

Дэвид Бекхэм назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Интер Майами", совладелец клуба ранее уже подчеркивал, что приглашение аргентинца стало подтверждением амбиций проекта.

"Мы привезли в наш город лучшего игрока, который когда-либо играл в футбол", - отметил Бекхэм.

Позже бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" вновь заявил, что считает Месси величайшим футболистом всех времен.

"Лучший футболист в истории? Все просто - Месси. Без сомнений, он лучший", - сказал экс-игрок сборной Англии.

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка лиг-2023 и Supporters' Shield-2024, а также был признан лучшим игроком MLS в 2024 году. Кроме того, аргентинец стал лучшим бомбардиром регулярного сезона MLS-2025.

В октябре 2025 года клуб продлил контракт с футболистом до конца сезона-2028.

В текущем сезоне 38-летний нападающий остается одним из ключевых игроков команды. По данным FotMob, в сезоне MLS-2026 Месси забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.