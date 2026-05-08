В ОАЭ заявили о перехвате иранских беспилотников и ракет

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов 8 мая объявило, что его система ПВО борется с ракетами и беспилотниками, запущенными из Ирана.

"В настоящее время система ПВО ОАЭ отражает ракетные и беспилотные атаки из Ирана, и Министерство обороны подтверждает, что звуки, слышимые в разных частях страны, являются результатом борьбы систем ПВО ОАЭ с баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками", - говорится в сообщении.

Министерство обороны призвало граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям по безопасности.4 мая система ПВО ОАЭ сообщила, что сбила 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 беспилотника, запущенных из Ирана. В то же время Иран и США обменялись ударами, обвиняя друг друга в нарушении режима прекращения огня.