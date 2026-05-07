Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

На минувшей неделе Баку принял Председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони. Впервые за тринадцать лет действующий премьер-министр страны посетил азербайджанскую столицу. Примечательно, что в ходе того же визита в регион Мелони побывала и в Армении. И тем не менее Азербайджан стал неотъемлемой частью ее поездки. Это еще одно подтверждение того, что Баку превратился в подлинный центр притяжения для европейских лидеров - закономерный результат той последовательной внешнеполитической стратегии, которую на протяжении многих лет реализует Президент Ильхам Алиев.

Итоги переговоров между Президентом Ильхамом Алиевым и Джорджей Мелони обозначили качественно новый уровень двусторонних отношений. Азербайджано-итальянское партнерство сегодня - это многоуровневая конструкция, охватывающая стратегическое и оборонное сотрудничество, инвестиционное взаимодействие, образовательные связи и совместное участие в формировании транспортной и энергетической карты Евразии.

Тринадцатилетний перерыв в визитах итальянских премьеров в Баку был явным диссонансом на фоне масштаба двусторонних связей. Товарооборот исчисляется миллиардами долларов, трубопровод TAP связал две страны, десятки итальянских компаний работают в Азербайджане, миллионы долларов взаимных инвестиций, но глава итальянского правительства не посещала Баку целых 13 лет. Мелони прямо указала на эту несостыковку:

"Считаю, что было очень важно приехать сюда, поскольку Азербайджан является очень важным партнером для Италии. Однако, несмотря на это, я узнала, что с 2013 года премьер-министр Италии не приезжал сюда. И это мне кажется довольно странным".

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, расценил визит как решающий момент в развитии двусторонних отношений и дал ему однозначную оценку:

"Наши страны являются стратегическими партнерами. Ваш сегодняшний визит будет решающим в развитии наших стратегических отношений".

Отношениям между нашими странами был необходим новый импульс, так как они объективно созрели для перехода на качественно иной уровень. Содержательная программа визита премьер-министра и широкая повестка переговоров ясно показывают: обе стороны ориентированы на практические результаты и дальнейшее развитие сотрудничества.

Азербайджано-итальянские отношения уже сегодня находятся на высоком уровне. Италия фактически стала ключевым партнером Азербайджана в Европе. Такой результат - прямое следствие той внешнеэкономической и дипломатической политики, которую Президент Ильхам Алиев последовательно проводит уже более двух десятилетий. За эти годы Азербайджан прошел путь от регионального экспортера сырья до государства, формирующего энергетическую архитектуру целого континента - благодаря конкретным стратегическим решениям, принятым и реализованным в нужный момент.

Италия была приоритетным направлением для Азербайджана с самого начала: конечная точка Трансадриатического газопровода, крупнейший рынок сбыта азербайджанской нефти и газа, и при этом надежный, политически стабильный партнер. За этим стоит последовательная логика стратегических решений: нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, TAP - каждый из этих проектов был выбором в пользу интеграции с Европой, диверсификации маршрутов и выстраивания долгосрочных союзов.

Президент Ильхам Алиев выстраивал это партнерство как стратегический альянс с перспективой расширения. Еще в июле 2018 года, выступая на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку с участием Президента Италии Серджо Маттареллы, глава государства указал на необходимость диверсифицировать саму структуру товарооборота:

"Мы же хотим, чтобы наш торговый оборот был диверсифицированным. Мы можем экспортировать в Италию и импортировать из Италии больше ненефтяной продукции. Поэтому в будущем мы обязательно должны рассмотреть вопросы диверсификации торгового оборота".

С тех пор эта линия последовательно реализуется: растет число совместных проектов, расширяется присутствие итальянского бизнеса, укрепляются гуманитарные связи. На переговорах 2026 года глава государства говорил об этом уже в контексте новых направлений - от обороны до "зеленой" энергетики. В совместном заявлении для прессы глава государства дал четкую картину двустороннего взаимодействия - и отдельно подчеркнул место Италии как инвестиционного направления для азербайджанского капитала:

"Государственный нефтяной фонд Азербайджана за последние несколько лет инвестировал в экономику Италии около 3 млрд долларов. Также обсуждались вопросы привлечения инвестиций в новые проекты".

Энергетика остается системообразующим стержнем азербайджано-итальянских отношений - и цифры здесь впечатляют. В 2025 году Азербайджан экспортировал в Италию 13,1 миллиона тонн сырой нефти на сумму 6,7 миллиарда долларов и 9,6 миллиарда кубометров природного газа стоимостью 4,6 миллиарда долларов. Общий товарооборот двух стран достиг почти 12 миллиардов долларов, что составило 24% от всего внешнеторгового оборота Азербайджана. Италия - торговый партнер страны номер один, крупнейший покупатель азербайджанской нефти и один из ведущих импортеров газа в Европе.

По трубопроводу TAP, конечная точка которого находится именно на юге Италии, с момента запуска в Европу было поставлено свыше 54 миллиардов кубометров газа - более 45 миллиардов из них осели на итальянском рынке. Сегодня азербайджанский газ покрывает около 10% газовых потребностей Италии. Это элемент энергетической безопасности страны. На пресс-конференции по итогам переговоров Президент Ильхам Алиев назвал конкретные цифры и обозначил вектор на увеличение поставок:

"В прошлом году Азербайджан экспортировал 25 млрд кубометров природного газа, из них 9,5 млрд - на итальянский рынок. Сегодня в ходе бесед и переговоров мы вели обсуждения об увеличении этих объемов. Для этого, естественно, необходимо расширить проект ТАР, являющийся составной частью Южного газового коридора".

Нынешняя пропускная способность газопровода уже работает близко к максимуму, и для того чтобы нарастить объемы, необходима техническая модернизация инфраструктуры. Обе стороны понимают, что это не только экономический, но и геополитический вопрос. После начала войны в Украине значение азербайджанских поставок для Италии резко возросло - и Мелони это подтвердила.

Это признание многое говорит о том, как изменилась ситуация за последние несколько лет. Если раньше азербайджанский газ воспринимался как одна из альтернативных инициатив, то сегодня он превратился в критически важный источник поставок для Европы. Баку распорядился этим доверием ответственно: поставки не прерывались, объемы росли, а репутация надежного поставщика подтверждалась снова и снова.

Вместе с тем картина энергетического сотрудничества двух стран уже не ограничивается нефтью и газом. В повестку все активнее входит тема возобновляемой энергетики и трансрегиональных "зеленых" коридоров. Итальянская компания CESI SpA выступает консультативным партнером Азербайджана в разработке технико-экономических обоснований энергокоридоров "Каспий - Черное море - Европа" и "Центральная Азия - Азербайджан". Ожидается, что эти коридоры начнут поэтапно вводиться в эксплуатацию с 2032 года.

Одним из наиболее значимых итогов переговоров стало официальное закрепление военно-технического сотрудничества в качестве нового трека двусторонних отношений. Еще несколько лет назад это направление было бы трудно представить в повестке азербайджано-итальянского диалога - сегодня оно обсуждается открыто и с конкретными параметрами.

"Многообещающим является военно-техническое сотрудничество - новая сфера нашего взаимодействия. Сегодня обсуждался и этот вопрос. У нас есть конкретные идеи относительно реализации совместных проектов, организации совместного производства, соединении итальянских технологий с азербайджанскими финансовыми средствами", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Итальянские технологии плюс азербайджанские финансовые ресурсы - это модель совместного создания, при которой обе стороны вносят то, чего не хватает другой. Мелони развила тему, назвав конкретные ниши: аэрокосмическая промышленность, морская безопасность, защита критически важной инфраструктуры. Цель - устойчивая промышленная кооперация.

Инвестиционный трек подкреплен растущими цифрами. В 2025 году прямые итальянские инвестиции в Азербайджан выросли в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом - до 21,9 миллиона долларов. Азербайджан, в свою очередь, вложил в итальянскую экономику 125,1 миллиона долларов - в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Помимо финансовых потоков, важна и живая деловая активность: сегодня в Азербайджане работают около 130 итальянских компаний, и Президент Ильхам Алиев отметил, что хотел бы видеть их еще больше:

"В настоящее время в Азербайджане функционирует около 130 итальянских компаний. Я хочу, чтобы их стало еще больше. В том числе в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре итальянские компании реализовали и продолжают реализовывать 23 проекта".

Упоминание Карабаха здесь не случайно. Восстановление освобожденных территорий - один из национальных приоритетов Азербайджана, и присутствие иностранных, в том числе итальянских компаний в этих проектах несет не только экономический, но и символический смысл. Мелони в ответ подтвердила, что итальянский бизнес видит в Азербайджане перспективную площадку - причем не только для двусторонних, но и для совместных проектов в третьих странах. Для институционализации этого интереса стороны договорились провести бизнес-форум в Баку во второй половине 2026 года - площадку, где политические договоренности будут конвертироваться в конкретные контракты и инвестиционные проекты.

Азербайджан - государство, которое географически, логистически и политически соединяет Европу с Каспийским регионом, Центральной Азией. Средний коридор, - проходящий через Азербайджан, Грузию и Турцию, становится все более востребованной альтернативой традиционным евразийским маршрутам. А Италия с ее развитой портовой инфраструктурой, выходом к Средиземному морю и логистическими мощностями - естественные "ворота" этого моста в Европу. Мелони прямо назвала эту конфигурацию стратегической:

"Нам хотелось бы, чтобы Азербайджан укреплял свою роль в качестве фундаментального узла между Европой и Азией. Италия с этой точки зрения всегда готова играть роль привилегированных ворот на европейский рынок".

За этими словами стоит конкретная экономическая логика. Развитие Среднего коридора открывает итальянскому бизнесу новые возможности для выхода на рынки Центральной Азии и Китая и одновременно дает Азербайджану дополнительный стимул для инвестиций в транзитную инфраструктуру. Это классическая конфигурация взаимной выгоды, при которой интересы сторон не просто совпадают, но органично дополняют друг друга.

Отдельную и весьма показательную страницу в двусторонних отношениях открыл иранский кризис. Когда обстановка вокруг Ирана резко обострилась, Азербайджан оказал Италии практическую помощь: содействовал эвакуации итальянских граждан и принял итальянское посольство, временно перенесенное из Тегерана в Баку. Мелони публично поблагодарила за это азербайджанскую сторону - и эта благодарность прозвучала как признание реальной солидарности. Это наглядно показывает, что партнерство двух стран давно вышло за рамки торговли и энергетики. В нужный момент Азербайджан оказался рядом - и это не забывается.

Прочное партнерство имеет человеческое измерение. За цифрами товарооборота должны стоять реальные связи между людьми, институтами, культурами. Итало-Азербайджанский университет в Баку, созданный при Азербайджанской дипломатической академии (АДА) в партнерстве с пятью престижными итальянскими вузами, уже стал площадкой подготовки нового поколения специалистов.

"Там уже обучаются более 500 студентов, которые в будущем станут как квалифицированными специалистами, так и естественными посланниками Азербайджана в Италии и Италии в Азербайджане. Таким образом, наша дружба будет уверенно развиваться и впредь", - рассказал Президент Ильхам Алиев.

По итогам визита стороны договорились о постоянной политической координации и совместном определении приоритетов. На практике это означает переход от ситуативного взаимодействия к системной работе по всем направлениям сразу - энергетика, оборона, инвестиции, транспорт, культура. Бизнес-форум, запланированный на вторую половину 2026 года, должен стать первым практическим результатом этой новой логики.

Визит Джорджи Мелони в Баку - это точка, в которой сошлись годы терпеливой работы и стратегических решений. Азербайджан сегодня формирует правила игры на евразийском энергетическом и транспортном пространстве - и за этим стоит стратегический курс Президента Ильхама Алиева, его способность предвидеть на десятилетия вперед и последовательно двигаться к намеченным целям. Баку и Рим стали двумя узлами одной стратегической оси, соединяющей Каспий и Средиземноморье. Пауза осталась позади. Новая глава написана. И у нее есть автор.