Азербайджанский флейтист стал амбассадором Altus Flutes

Азербайджанский флейтист Агарагим Гулиев был выбран амбассадором компании Altus Flutes. Музыкант живет в Париже, где окончил престижную L'École normale de musique de Paris - Alfred Cortot (Школа музыки имени Альфреда Корто) и в настоящее время ведет активную концертную деятельность.

Altus Flutes - известный японский производитель высококачественных флейт ручной работы. Агарагим Гулиев - лауреат международных конкурсов, сооснователь дуэта Duo Avey вместе с его коллегой Эльденизом Алекберзаде, а также основатель компании по продюсированию классической музыки AGRecords.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ музыкант рассказал о том, что для него значит данное событие.

"Для любого музыканта стать амбассадором инструмента или музыкального бренда - это, безусловно, престиж. В моем случае это значительно больше, чем просто статус. После почти десяти лет игры на инструментах марки Altus Flutes получить приглашение стать их артистом - это, по сути, признание моего профессионального уровня и доверие представлять их инструменты на международной сцене.

При этом подобное сотрудничество накладывает серьезную ответственность: представляя бренд и конкретную модель инструмента, необходимо стабильно поддерживать высокий уровень как исполнительского мастерства, так и технической подготовки", - отметил собеседник агентства.

Музыкант подчеркнул, что для него это также особая миссия - быть единственным представителем Азербайджана среди артистов такого масштаба.

"Это усиливает чувство ответственности не только перед брендом, но и перед культурой моей страны. Это возможность представлять азербайджанскую исполнительскую школу в более широком международном контексте, знакомить коллег и слушателей с нашей культурой и одновременно интегрироваться в глобальное профессиональное сообщество. Такой обмен всегда двусторонний: мы не только делимся своей культурой, но и перенимаем опыт, расширяя собственные художественные горизонты", - добавил А.Гулиев.