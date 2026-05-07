Гороскоп на 7 мая

Сегодня гороскоп обещает обманчивость чувств. Не доверяйте видимому спокойствию окружающих: в этот день стихийная сила может пробуждаться внезапно и резко, вынуждая людей вокруг вас совершать неожиданные даже для них самих поступки. Сегодня и у вас, и у окружающих могут отмечаться быстрые перепады настроения и переходы от состояния сонливости до быстрой активизации. Это означает, что на протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо - именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня на первый план в гороскопе Овна обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к нему, Овну же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Овен способен организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, - выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для него сделать хороший шаг по карьерной лестнице.

Телец

Сегодня звезды гороскопа обещают Тельцу день неожиданностей и открытий! События могут вынудить его поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Не исключено, что человек, о котором Телец уже составил свое мнение, сегодня предстанет перед ним в неожиданном амплуа. Или же Телец и сам сделает что-то экстраординарное - такое, чего от него никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Тельца сегодня будет шанс в этом убедиться.

Близнецы

Сегодня в жизнь Близнецов могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком "плюс" или "минус" - это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды гороскопа предупреждают Близнецов о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Сегодня им необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи - судьбоносными, а чувства - на всю жизнь.

Рак

Сегодня, какие бы решения Рак ни принимал, руководствоваться при этом он будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Раку точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Рака будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Рак может видеть яркие сны, а днем - слышать подсказки своего подсознания. Звезды гороскопа советуют ему сегодня не игнорировать свой внутренний голос - его советы помогут Раку тонко чувствовать ситуацию и не упустить момент, когда судьба будет готова преподнести ему приятный сюрприз.

Лев

Сегодня в отношениях Льва с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ему откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Лев сегодня просто будет слишком требователен ко всем, кто находится с ним рядом, а в спорных вопросах не настроен на компромисс. Звезды гороскопа советуют ему хорошенько взвесить все "за" и "против": стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от ее вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Дева окунулась в водоворот общения: сегодня все свои возможности она встретит именно там. Коммуникабельность Девы поможет ей преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

Весы

Сегодня Весы будут настроены наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет их к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Весы будут настроены за любое дело браться неспешно, а если возможно - и вовсе его отложить. Звезды гороскопа советуют Весам сегодня посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Весы сегодня сумеют оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

Скорпион

Сегодня в делах Скорпион будет чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что его может то и дело клонить в сон. Однако звезды гороскопа обещают, что если он преодолеет апатию, то не пожалеет! День предоставит ему интересные возможности, воспользоваться которыми Скорпион сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками - от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Скорпиону сегодня стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке - сказав что-либо не подумав, он рискует себе навредить.

Стрелец

Сегодня финансовые дела Стрельца уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня ему поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ему зарплату или Стрельцу придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, сегодня Стрельцу стоит внимательно рассматривать любые приходящие к нему финансовые идеи и возможности - даже если на первый взгляд они покажутся странными.

Козерог

Сегодня главной чертой Козерога может стать спонтанность: его настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Козерог может нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку, с другой же - способен на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Козерога сегодня могут быть неподвластными логике. В течение дня в нем способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

Водолей

Сегодня - день, когда Водолею стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять. К примеру, у него перехватят инициативу или не прислушаются к его мнению, а может быть, Водолей просто будет не в состоянии повлиять на события... Если что-то подобное сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Водолею смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению - самое мудрое, что он сегодня может сделать.

Рыбы

Сегодня - непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Рыбы могут самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Рыбы запланировали перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день они вполне могут попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, сегодня могут неожиданно "выстрелить" прямо в "десятку"! Кроме того, гороскоп сегодня весьма благоприятен для любви - в этот день Рыбы способны приятно удивить своего партнера.