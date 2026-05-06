Еще один азербайджанский спортсмен подписал контракт с UFC

Азербайджанский мастер боевых искусств Фарман Гасанов сделал важный шаг в своей карьере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, спортсмен подписал официальный контракт с самой престижной бойцовской организацией мира - UFC.

Сообщается, что Фарман Гасанов привлек к себе внимание, одержав 5 побед подряд. Особенно он выделился успешными выступлениями на турнирах Legacy Fighting Alliance (LFA).

Азербайджанский боец, выступающий в полусредней весовой категории, теперь будет драться на аренах UFC и представлять свою страну на международном уровне.