https://news.day.az/world/1832675.html Пожар в строящемся небоскребе в Дубае - ВИДЕО Пожар произошел в строящемся небоскребе в Дубае. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об эом сообщил представитель службы гражданской обороны. В результате возгорания никто не пострадал. Уже через полтора часа после прибытия спасателей пожар был локализован.
Пожар в строящемся небоскребе в Дубае - ВИДЕО
Пожар произошел в строящемся небоскребе в Дубае.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об эом сообщил представитель службы гражданской обороны.
В результате возгорания никто не пострадал. Уже через полтора часа после прибытия спасателей пожар был локализован.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре