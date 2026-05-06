Пожар в строящемся небоскребе в Дубае

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об эом сообщил представитель службы гражданской обороны.

В результате возгорания никто не пострадал. Уже через полтора часа после прибытия спасателей пожар был локализован.