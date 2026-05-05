Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, вопрос сотрудничества был обсужден в рамках 19-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro Week).

В ходе мероприятия министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов встретился с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давидом Сонгулашвили.

М. Мамедов назвал выставку "Caspian Agro" одним из крупнейших событий в регионе в данной сфере, отметив, что число участников и интерес к мероприятию ежегодно растут. Он выразил удовлетворение тем, что Грузия представлена на выставке с национальным павильоном, подчеркнув, что эта платформа будет способствовать укреплению экономических связей между Азербайджаном и странами-партнерами, а также установлению новых контактов между бизнес-сообществами. Было отмечено, что стороны договорились о расширении товарооборота сельскохозяйственной продукции, развитии сотрудничества в сфере научных исследований и аграрного образования.

Грузинская сторона заявила о заинтересованности в развитии партнерских отношений с Азербайджаном во всех сферах. Д. Сонгулашвили подчеркнул важность интенсификации торговых связей и расширения сотрудничества в аграрной сфере.

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления нормативно-правовой базы сотрудничества, расширения деятельности совместной рабочей группы по сельскому хозяйству, обмена информацией о продукции с высоким экспортным потенциалом, а также увеличения товарооборота сельскохозяйственной и пищевой продукции. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам развития связей между предпринимателями, передачи современных технологий, сотрудничества в сфере аквакультуры и рыболовства, регулярного обмена информацией по трансграничным болезням животных и растений, а также совместной борьбы с особо опасными заболеваниями. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере аграрных научных исследований и образования.