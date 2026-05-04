İZ Community провела в Баку международную образовательную выставку Study in Kazakhstan

В Landmark Rotunda Hall (Баку) по инициативе нетворкинг- и медиаплатформы İZ Community состоялась международная образовательная выставка Study in Kazakhstan, сообщает Day.Az.

На открытии выступили посол Казахстан в Азербайджане Алим Байель, руководитель платформы İZ Community и организатор проекта Рена Наджафзаде-Сададдинова и заместитель директора Национального центра развития науки и высшего образования Ботагоз Бермухамбетова. Было отмечено, что подобные инициативы способствуют укреплению сотрудничества, формированию новых академических партнёрств и расширению возможностей для студентов обеих стран.

Выставка объединила на одной площадке ведущие образовательные учреждения Казахстана и Азербайджана, став значимой платформой для развития академического сотрудничества и прямого взаимодействия с абитуриентами.

В рамках проекта свои образовательные корнеры представили 21 ведущий университет Казахстана, среди которых: Cardiff University Kazakhstan, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakh University of Technology and Business, Atyrau Oil and Gas University, Satbayev University, Eurasian National University, S. Seifullin Kazakh Agro Technical Research University, Almaty Technological University, Toraighyrov University, Turan University, Turan-Astana University, Ualikhanov University, Shymkent University, Khalel Dosmukhamedov Atyrau University, Mahambet Utemisov West Kazakhstan University, Amanzholov University, Zhubanov University (including Heriot-Watt University campus), International Educational Corporation, Kazakh National University of Water Management and Irrigation, Ahmet Yasawi University, Karaganda University of Kazpotrebsoyuz.

Со стороны Азербайджана в выставке приняли участие ведущие образовательные учреждения страны: ADA University, Khazar University, Azerbaijan University of Languages, Azerbaijan State Pedagogical University, Avrasiya University, а также учебный центр A-Level Education Center и ведущие лицеи Баку.

В течение всего дня выставка проходила в формате активного образовательного нетворкинга. Среди посетителей были абитуриенты, студенты и родители, заинтересованные в получении зарубежного образования. Участники имели возможность получить открытые консультации от представителей университетов, задать вопросы и напрямую обсудить условия поступления, обучения и перспективы. Особое внимание было уделено развитию образовательных связей между Азербайджаном и Казахстаном.

Выставка Study in Kazakhstan подтвердила высокий интерес к международному образованию и стала важным шагом в развитии образовательного диалога между Азербайджаном и Казахстаном.

