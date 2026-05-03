Полный марафон в Баку вдохновляет людей разных возрастов выходить на старт.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье Trend постоянный участник Бакинского марафона, победитель полного марафона в Турции среди ветеранов, 67-летний Тапдыг Дадашов.

"Для меня участие в этом марафоне - это настоящий праздник и большая радость. Особенно важно, что полный марафон проводится здесь - это вдохновляет людей разных возрастов выходить на старт. Мне 67 лет, и я считаю, что возраст - не преграда для активной жизни. Наоборот, своим участием я хочу показать молодёжи, что движение, спорт и стремление к цели должны оставаться с человеком всегда",- сказал Дадашов.

Он отметил, что атмосфера на марафоне очень тёплая и дружелюбная, чувствуется поддержка со стороны людей.

"Такие события объединяют и дают сильную мотивацию. Я хочу, чтобы молодые люди смотрели на такие примеры и понимали: важно беречь здоровье, заниматься спортом и не бояться ставить перед собой новые цели в любом возрасте",- заявил участник.