Представители дипкорпуса посетили Лачинский район

Во второй день визита в экономические районы Карабаха и Восточного Зангезура представители дипломатического корпуса направились в Лачинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках поездки запланировано ознакомление с деятельностью швейных, мебельных и обувных фабрик, предприятий по производству эфирных масел и содержанию животных, а также тепличных и питомниковых комплексов, функционирующих в агропромышленном парке "Зерти", расположенном в городе Лачин.

Также предусмотрено посещение дипломатами рекреационного комплекса "Лачин".

Отметим, что данный визит является двадцать первым по счету посещением освобожденных от оккупации территорий представителями дипломатического корпуса. Подобные поездки имеют важное значение для формирования объективного представления о масштабах реализуемых проектов и достигнутых результатах на освобожденных от оккупации территориях.