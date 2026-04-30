Президент ФИФА подтвердил участие Ирана на ЧМ-2026

Сборная Ирана по футболу примет участие на Чемпионате мира-2026 и проведет свои матчи в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино на конгрессе организации в канадском Ванкувере.

"Я хочу подтвердить, что Иран будет участвовать на чемпионате мира 2026 г. и, конечно, Иран будет играть в США. Мы должны объединяться и объединять людей. И это наша с вами ответственность", - сказал он.