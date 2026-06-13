Азербайджан и DFC рассмотрели возможности расширения партнерства

13 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главным исполнительным директором Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Беном Блэком.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и США, возможности в сферах энергетики, транспорта и транзита, высоких технологий и инвестиций. Наряду с этим, состоялся обмен мнениями о важной роли Азербайджана в стратегических связях между Европой и Центральной Азией, портовой и логистической инфраструктуре, вопросах энергетической безопасности, а также о региональных транспортных проектах.

Подчеркнув особое значение прошедшего в 2025 году исторического Вашингтонского саммита в развитии отношений между Азербайджаном и США, стороны отметили, что эта встреча создала важную основу для расширения двустороннего сотрудничества по новым направлениям. В данном контексте было с удовлетворением отмечено подписание Хартии о стратегическом партнерстве для углубления сотрудничества в таких сферах, как экономика, энергетика, транспортное сообщение и высокие технологии, а также безопасность. Были обсуждены работы, проводимые в этих рамках.

В рамках региональных транспортных проектов были рассмотрены вопросы реализации проекта TRIPP, который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.