Пожары во Франции обернулись громким скандалом - ВИДЕО

Разрушительные лесные пожары во Франции привели не только к масштабным потерям, но и стали причиной громкого общественного скандала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, в коммуне Ле Порж огонь уничтожил 185 жилых домов. Без крыши над головой и имущества остались около 3400 человек.

На этом фоне широкое обсуждение вызвали сообщения о том, что основные силы пожарных и ресурсы властей были направлены на защиту расположенных неподалеку нескольких элитных вилл, которые в итоге удалось спасти, тогда как значительная часть жилой застройки Ле Поржа была уничтожена огнем.

По словам местных жителей, они не получили SMS-оповещений об опасности и не видели пожарных расчетов в момент, когда пламя вплотную подошло к населенному пункту.

После трагедии около 500 жителей объединились в социальных сетях и при поддержке ряда инфлюэнсеров начали публично добиваться объяснений от властей. В ответ представители официальных структур заявляют, что сейчас приоритетом остается борьба с продолжающимися лесными пожарами, а поиском виновных следует заниматься после завершения чрезвычайной ситуации.