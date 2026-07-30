https://news.day.az/sport/1850965.html Месси вернулся в расположение «Интер Майами» Нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси вернулся в расположение клуба. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба команды в Instagram. Клуб опубликовал фотографии футболистов, прибывших на тренировочную базу, среди которых оказался и аргентинский форвард. "Сегодняшнее прибытие ощущается иначе", - говорится в публикации.
Месси вернулся в расположение «Интер Майами»
Нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси вернулся в расположение клуба.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба команды в Instagram.
Клуб опубликовал фотографии футболистов, прибывших на тренировочную базу, среди которых оказался и аргентинский форвард.
"Сегодняшнее прибытие ощущается иначе", - говорится в публикации.
Помимо Месси, к команде присоединились нападающие Херман Бертераме, Даниэль Пинтер и Луис Суарес, защитники Йен Фрэй, Эсекьель Абадья-Реда, Серхио Регилон и Ноа Аллен, а также полузащитники Каземиро и Давид Айяла.
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