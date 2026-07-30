Месси вернулся в расположение «Интер Майами»

Нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси вернулся в расположение клуба.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба команды в Instagram.

Клуб опубликовал фотографии футболистов, прибывших на тренировочную базу, среди которых оказался и аргентинский форвард.

"Сегодняшнее прибытие ощущается иначе", - говорится в публикации.

Помимо Месси, к команде присоединились нападающие Херман Бертераме, Даниэль Пинтер и Луис Суарес, защитники Йен Фрэй, Эсекьель Абадья-Реда, Серхио Регилон и Ноа Аллен, а также полузащитники Каземиро и Давид Айяла.