https://news.day.az/sport/1850955.html "Шамахы" усилил состав защитником "Шамахы" продолжает формировать состав к новому сезону. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команду пополнил защитник Фариз Хейруллаев. С 22-летним футболистом подписан трехлетний контракт по схеме "2+1".
"Шамахы" усилил состав защитником
"Шамахы" продолжает формировать состав к новому сезону.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команду пополнил защитник Фариз Хейруллаев.
С 22-летним футболистом подписан трехлетний контракт по схеме "2+1".
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