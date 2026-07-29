https://news.day.az/sport/1850913.html Участник Олимпийских игр-2020 пропал без вести Бразильский легкоатлет Даниэль Феррейра до Насименто пропал без вести в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает TMC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Мать бегуна рассказала, что молодой человек страдал от тяжелой депрессии и серьезных проблем с психическим здоровьем.

Участник Олимпийских игр-2020 пропал без вести

Спорт, 29 июля 2026 21:33 (UTC +04:00) 714
Участник Олимпийских игр-2020 пропал без вести

Бразильский легкоатлет Даниэль Феррейра до Насименто пропал без вести в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает TMC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мать бегуна рассказала, что молодой человек страдал от тяжелой депрессии и серьезных проблем с психическим здоровьем. В последнее время он проживал в родительском доме и помогал с полевыми работами.

Атлет покинул дом 19 июня, взяв с собой черный рюкзак, и с того момента не выходил на связь. Семья сначала пыталась найти Даниэла самостоятельно, но позже подала заявление в полицию.

28 июля Насименто исполнилось 28 лет.

Феррейра представлял Бразилию на Олимпиаде в Токио, где сошел с дистанции на 25-м километре марафона. Позже он завоевал лицензию на Игры в Париже, но перед стартом провалил допинг-тест. В его пробе обнаружили три вида анаболических стероидов, из-за чего его отстранили от профессионального спорта до 2029 года.

В апреле 2022 года он установил рекорд Южной Америки на марафонской дистанции - 2 часа 4 минуты 51 секунда.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ДАНИЭЛЬ ФЕРРЕЙРА ДО НАСИМЕНТО
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Mercedes-Benz продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций 22:30 (UTC+04), Автоновости 162
Гренландия одобрила соглашение о безопасности с США 22:29 (UTC+04), В мире 184
«Бескомпромиссный» Кочарян: Родину - в карман, принципы - к чертям 22:20 (UTC+04), Политика 251
Лидеры израильских оппозиционных партий договорились 22:15 (UTC+04), В мире 274
Трамп считает, что мог бы стать премьером Израиля 22:02 (UTC+04), В мире 314
В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший 21:47 (UTC+04), Общество 325
Xətai və Suraxanıda qaz kəsiləcək 21:35 (UTC+04), Azərbaycanca 398
Азербайджан превращает ветер Каспия в источник экспорта энергии - ОБЗОР от Azernews 21:30 (UTC+04), Экономика 863
Минюст США впервые отслеживает проведение выборов во всех штатах 21:28 (UTC+04), В мире 385
Как подготовить автомобиль к зиме? 21:21 (UTC+04), Общество 360
Disney может сократить тысячи рабочих мест 21:12 (UTC+04), В мире 447
В Турции опровергли информацию о сносе парка Гейдара Алиева в Шишли 21:09 (UTC+04), В мире 446
Ковры «армянские», галлюцинации - тоже 21:00 (UTC+04), Политика 545
Омбудсмен Сабина Алиева посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО 20:54 (UTC+04), Общество 411
ЮАР опасается потери рабочих мест из-за решения США 20:50 (UTC+04), В мире 459
Один из самых красивых замков Венгрии может закрыться 20:36 (UTC+04), В мире 492
В Ташкенте состоялся официальный прием по случаю 8 Ноября – Дня Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 20:31 (UTC+04), Политика 486
Армянское общество не готово к реальной Армении – еще одно доказательство 20:15 (UTC+04), Политика 1 677
Гарегин II в Оксфорде: чай, кочаны и «глубокая озабоченность» 20:10 (UTC+04), Политика 1 093
Четыре авиарейса в Европу получили сообщения об угрозах взрыва 20:09 (UTC+04), В мире 541
Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году - Пашинян 20:01 (UTC+04), В мире 527
В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей 19:57 (UTC+04), В мире 522
Kino biletləri də ABB mobile tətbiqində! - FOTO (R) 19:51 (UTC+04), Azərbaycanca 527
"Баку - оазис свободы": Bloody Mary - пространство воображения, гротеска и живых эмоций - ФОТО 19:35 (UTC+04), Культура 457
Делегация Университета АДА посетила ведущие вузы Италии - ФОТО 19:15 (UTC+04), Общество 1 367
В Гобустанском районе временно ограничат движение из-за реконструкции моста 19:08 (UTC+04), Общество 478
В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс 19:00 (UTC+04), В мире 617
Мелания Трамп примет участие в организации встречи представителей России и Украины 18:53 (UTC+04), В мире 599
14 граждан Ирана объявлены персонами нон грата в Азербайджане 18:45 (UTC+04), Политика 1 580
Трамп заявил о планах прекратить ежегодную военную помощь Израилю 18:35 (UTC+04), В мире 653
Honda запустит в серию гоночную версию Civic 18:34 (UTC+04), Автоновости 455
Mərakeş mediası Mərakeş–Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının Azərbaycana səfərini işıqlandırıb - FOTO 18:31 (UTC+04), Azərbaycanca 466
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии 18:25 (UTC+04), Официальная хроника 3 833
Американские авторы рассказали о ключевых факторах победы Азербайджана в 44-дневной войне - эксперт 18:23 (UTC+04), Политика 655
Победу Азербайджана нельзя объяснять только применением дронов – глава Совета печати 18:14 (UTC+04), Общество 542
В Государственном кинофонде отметили юбилей кинорежиссера Явера Рзаева - ФОТО 18:08 (UTC+04), Культура 525
ADA Universitetinin nümayəndə heyəti İtaliyadakı tərəfdaş universitetlərə səfər edib - FOTO 17:53 (UTC+04), Azərbaycanca 568
"Вест Хэм" уволил главного тренера 17:50 (UTC+04), Спорт 482
В Азербайджане обновили список должностных лиц с доступом к VIP-залам аэропортов 17:31 (UTC+04), Общество 575
Məkkə istiqamətində PUA təhlükəsi - Səudiyyə Ərəbistanından açıqlama 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 651
Арестован Мурад Фетиев - операция СГБ - ФОТО 17:21 (UTC+04), Общество 744
Prezidentin sədr təyin etdiyi şəxs kimdir? - DOSYE 17:17 (UTC+04), Azərbaycanca 683
Возвращение азербайджанской музыки в Карабах имеет особое историческое значение - Рамиз Мелик-Асланов в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» - ФОТО - ВИДЕО 17:14 (UTC+04), Культура 3 573
SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили расширение сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти - ФОТО 17:09 (UTC+04), Экономика 724
Bir и CineMastercard объявляют о новом партнерстве: билеты в кино скоро в один клик в Birbank (R) 16:55 (UTC+04), Экономика 702
В Баку представлена книга "Война за Карабах: Стратегия, технология и победа" - ФОТО 16:55 (UTC+04), Политика 4 669
Maşın sürərkən bu qaydanı bilməyənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 16:45 (UTC+04), Azərbaycanca 722
Утверждены Положение и структура Агентства госрезервов Азербайджана 16:44 (UTC+04), Официальная хроника 557
Во Франции призвали полицейских поддержать общенациональную забастовку 16:34 (UTC+04), В мире 684
В Баку отмечен юбилей автора песен к фильмам "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Операция Ы" - ФОТО 16:29 (UTC+04), Культура 784
Назначен председатель Агентства государственных резервов Азербайджана 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 528
В Азербайджане переименовали эти больницы 16:20 (UTC+04), Общество 739
Военные пилоты Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ФОТО - ВИДЕО 16:09 (UTC+04), Общество 642
Зеленский прибыл в Берлин с необъявленным визитом 16:06 (UTC+04), В мире 759
Иран пригрозил ответом на применение ядерного оружия 16:04 (UTC+04), В мире 793
OpenAI, Apple и Netflix теперь платят НДС в Азербайджане 15:54 (UTC+04), Экономика 708
Представители PASHA Real Estate Group встретились с мэром города Ташкента - ФОТО 15:50 (UTC+04), Экономика 662
Полиция Испании начала расследование по делу о гибели футболиста "Тенерифе" 15:45 (UTC+04), Спорт 149
Три нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе 15:42 (UTC+04), В мире 742
Начался судебный процесс над Али Керимли и Мамедом Ибрагимом - ОБНОВЛЕНО 15:41 (UTC+04), Общество 757
Милли Меджлис приступает к рассмотрению проекта госбюджета на 2027 год 15:35 (UTC+04), Экономика 698
Apple предупредила о глобальной угрозе шпионских кибератак 15:28 (UTC+04), Наука и технологии 500
TikTok-блогера арестовали на месяц 15:16 (UTC+04), Общество 586
“İdman hər kəs üçün bərabər imkan olmalıdır” - PAŞA Həyat-ın İdarə Heyətinin Sədri Ülviyyə Cabbarova 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 688
Опубликован рейтинг лучших спортсменов Азербайджана - СПИСОК 15:07 (UTC+04), Спорт 536
В руководстве «Meydan TV» царят авторитаризм и непрозрачность - заявление сотрудников 15:03 (UTC+04), Общество 531
Задержан Бахтияр Дали 15:02 (UTC+04), Общество 651
Иранский кризис и интересы Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 15:00 (UTC+04), Политика 7 634
За самовольный уход из части введут штрафы 14:55 (UTC+04), Общество 530
Экс-футболист сборной Турции может возглавить клуб в Азербайджане 14:53 (UTC+04), Спорт 555
Moskva aeroportlarında dron həyəcanı: Bakı reysləri də saatlarla gecikib 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 732
В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы - ФОТО 14:49 (UTC+04), Общество 616
Баку и Лондон рассматривают меры по предотвращению двойного налогообложения - ФОТО 14:45 (UTC+04), Экономика 739
Утвержден Договор о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном 14:42 (UTC+04), Политика 6 585
Yelo Bank обновил услугу оплаты предрейсового осмотра: теперь доступен выбор НДС (R) 14:40 (UTC+04), Экономика 748
США намерены привлечь НАТО к финансированию военной помощи Украине 14:34 (UTC+04), В мире 774
В Азербайджане изменят сроки пребывания ряда военнослужащих в звании лейтенанта 14:29 (UTC+04), Политика 757
Стала известна программа итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку 14:24 (UTC+04), Экономика 756
В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете 14:20 (UTC+04), Общество 6 764
Европейская авиакомпания хочет заморозить зарплаты сотрудников 14:16 (UTC+04), Туризм 493
Азербайджан ужесточит контроль за соблюдением компаниями экологических требований 14:11 (UTC+04), Общество 512
В Азербайджане изменят правила прохождения военной службы для этих офицеров 14:03 (UTC+04), Политика 814
Названо количество депозитных счетов в Азербайджане 14:00 (UTC+04), Экономика 779
Польша планирует создать специальную бригаду у границы с Россией 13:44 (UTC+04), В мире 746
Армянская политическая машина: старые механизмы, новые хозяева 13:32 (UTC+04), Политика 5 577
Определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру 13:27 (UTC+04), Спорт 518
Число заключенных во Франции достигло рекордного уровня 13:21 (UTC+04), В мире 765
Baku Steel Company объединяет промышленность и искусство в проекте Baku Steel Art 2026 - ФОТО - ВИДЕО 13:15 (UTC+04), Экономика 1 530
Hərbi prokurorun səlahiyyətləri genişləndirilir 13:14 (UTC+04), Azərbaycanca 742
Запасы газа в хранилищах ЕС опустились до минимума 13:10 (UTC+04), В мире 777
Новый выпуск "AVAZ-7" посвятили шехиду Сабухи Ахмедову - ФОТО 12:59 (UTC+04), Общество 537
Sərhədi pozduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb 12:54 (UTC+04), Azərbaycanca 763
OpenAI взяла на работу экс-министра армии США 12:50 (UTC+04), Наука и технологии 518
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:43 (UTC+04), Общество 601
Раскрыта личность мужчины, найденного сгоревшим в лесу Огуза 12:39 (UTC+04), Общество 630
Индийские военные за двое суток освободили иранское судно от пиратов - ВИДЕО 12:30 (UTC+04), В мире 863
В Азербайджане раскрыли число получателей льготных пенсий 12:19 (UTC+04), Общество 560
Paytaxtda Zəfər gününə həsr edilən ağacəkmə aksiyası keçirilib - FOTO 12:18 (UTC+04), Azərbaycanca 777
Сабина Алиева переизбрана омбудсменом Азербайджана 12:16 (UTC+04), Общество 5 334
У берегов Болгарии взяли под охрану загадочный контейнер 12:13 (UTC+04), В мире 815
В Киеве раскрыли сеть кибермошенников - совместная операция Азербайджана и Украины - ФОТО - ВИДЕО 12:12 (UTC+04), Общество 4 601
Ayı evin həyətinə girdi - VİDEO 12:08 (UTC+04), Azərbaycanca 835
Французская молодежь снова вышла на улицы 12:06 (UTC+04), В мире 866
Milli Məclis Zəfər Günü ilə bağlı Bəyanat qəbul edib 12:03 (UTC+04), Azərbaycanca 785
"Нефтчи" установил рекорд результативности за последние 25 сезонов 12:00 (UTC+04), Спорт 537
Сколько стоит обучение в частных школах Баку? - ЦЕНЫ 11:52 (UTC+04), Общество 1 405
Azərbaycanın Aİ-98 benzini aldığı ölkələr – SİYAHI 11:45 (UTC+04), Azərbaycanca 870
Президент Лаоса пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну с официальным визитом 11:39 (UTC+04), Официальная хроника 7 771
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в нашей стране - ФОТО - ВИДЕО 11:35 (UTC+04), Официальная хроника 7 933
Два вертолета столкнулись в Непале - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), В мире 888
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Панамы 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 520
Сотрудник налоговой службы попался на взятке в Гяндже 11:24 (UTC+04), Общество 573
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 429
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:18 (UTC+04), Туризм
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой 11:14 (UTC+04), Политика 857
Северная Корея испытала стратегическую крылатую ракету 11:09 (UTC+04), В мире 834
Милли Меджлис обсуждает 10 вопросов 11:04 (UTC+04), Политика 844
Сколько многодетных семей насчитывается в Азербайджане? 11:00 (UTC+04), Общество 557
Алжир обвинил Францию в сокрытии данных о ядерных испытаниях в Сахаре 10:54 (UTC+04), В мире 847
В декабре будет 9 нерабочих дней 10:46 (UTC+04), Общество 1 427
Uşaqlar arasında virus yayılıb - Bu əlamətlərə DİQQƏT EDİN - VİDEO 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 885
В Турции опрокинулся пассажирский автобус, более 40 пострадавших - ВИДЕО - ФОТО 10:39 (UTC+04), В мире 931
Японский профессор назвала ключевые факторы роста международной значимости Азербайджана 10:34 (UTC+04), Экономика 859
Газовый кризис в Европе: а ведь Баку предупреждал – ОБЗОР 10:30 (UTC+04), Политика 6 624
В Азербайджане задержали 50 подозреваемых за сутки 10:24 (UTC+04), Общество 556
Банк Республика и AccessBank объявили об успешном завершении стратегической сделки (R) 10:20 (UTC+04), Экономика 1 069
Кто из руководства Ирана встречался с Моджтабой Хаменеи? - ответил глава МИД 10:16 (UTC+04), В мире 947
Казахстан и Азербайджан обсудили меры по развитию Среднего коридора 10:10 (UTC+04), Экономика 906
ЛЧ: "Галатасарай" сыграет со "Штутгартом", "Барселона" примет "Астон Виллу" - АФИША 10:04 (UTC+04), Спорт 565
При крушении самолета в США погибла семья мультимиллионера - ФОТО - ВИДЕО 10:00 (UTC+04), В мире 1 036
Стало известно, когда будут выплачены пенсии за ноябрь 09:45 (UTC+04), Общество 1 990
Автобусы на этом маршруте находятся в плачевном состоянии - ВИДЕО 09:42 (UTC+04), Общество 674
Названы самые безопасные семейные автомобили 09:35 (UTC+04), Автоновости 868
Опасная ситуация в известном торговом центре Баку - ВИДЕО 09:26 (UTC+04), Общество 1 002
Сегодня будет избран новый омбудсмен 09:21 (UTC+04), Общество 634
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика
Конституционный кризис в Польше продолжается - ВИДЕО 09:04 (UTC+04), В мире 963
В ОЭС рассказали о растущем значении Азербайджана для мировой торговли - ИНТЕРВЬЮ 09:00 (UTC+04), Экономика 5 917
Названа дата новых переговоров России и Украины 08:40 (UTC+04), В мире 1 009
Разногласия в администрации Трампа 08:25 (UTC+04), В мире 1 056
Кто возглавит делегацию США на переговорах с РФ и Украиной? 08:12 (UTC+04), В мире 1 052
Конституционный узел: развяжет ли его Пашинян? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 7 424
Иран перехватил три американских беспилотника 07:55 (UTC+04), В мире 1 023
Американский военный самолет нанес удар по острову Кешм 07:50 (UTC+04), В мире 1 133
Хуситы вплотную приблизились к Адену 07:46 (UTC+04), В мире 1 021
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп заявил о переговорах с Ираном 07:19 (UTC+04), В мире 1 032
Иран может ударить по базам США в Европе 07:07 (UTC+04), В мире 5 724
Дела будут даваться с трудом - гороскоп на 3 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 841
Разработана вакцина против распространенного вида рака 04:58 (UTC+04), Медицина 705
Названы причины замены роутера 03:45 (UTC+04), Наука и технологии 701
Нетаньяху готов сформировать широкое коалиционное правительство 02:31 (UTC+04), В мире 1 283
Узбекистан и США обсудили ИИ-сотрудничество 01:17 (UTC+04), В мире 1 356
Хроника Победы (03.11.2020): разгром ВС Армении продолжается - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 1 545
Промежуточные выборы в США как экзамен для Трампа 00:01 (UTC+04), В мире 6 529
Британия ужесточает правила для мигрантов 2 ноября 23:50 (UTC+04), В мире 1 472
Иран подтвердил проведение интенсивных переговоров с США 2 ноября 23:38 (UTC+04), В мире 1 389
Трамп намерен покинуть Белый дом 2 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 550
В Бейруте произошёл мощный взрыв 2 ноября 23:03 (UTC+04), В мире 1 433
Казахстан приостановил прокачку нефти в российский город 2 ноября 22:52 (UTC+04), В мире 1 465
Бесспорные доказательства успешной экономической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 2 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 7 991
Хуситы бомбят аэропорты Саудовской Аравии 2 ноября 22:16 (UTC+04), В мире 1 529
Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома 2 ноября 22:00 (UTC+04), В мире 1 448
Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения 2 ноября 21:46 (UTC+04), В мире 1 485
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный 2 ноября 21:44 (UTC+04), Общество 2 178
В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом 2 ноября 21:32 (UTC+04), В мире 1 440
В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом 2 ноября 21:27 (UTC+04), В мире 1 517
В Турции произошли 2 землетрясения - ОБНОВЛЕНО 2 ноября 21:22 (UTC+04), В мире 1 554
В Баку изменили схему движения нескольких автобусов 2 ноября 21:19 (UTC+04), Общество 1 051
Стало известно, как Британия может вернуться в ЕС 2 ноября 21:16 (UTC+04), В мире 1 545
YAP-ın təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO 2 ноября 21:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 524
Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать 2 ноября 21:05 (UTC+04), В мире 7 754
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру 2 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 785
В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО 2 ноября 20:44 (UTC+04), Общество 1 179
В Турции начали новое расследование против Google 2 ноября 20:31 (UTC+04), Наука и технологии 846
Китай обошел США по тоннажу новых кораблей 2 ноября 20:22 (UTC+04), В мире 1 585
В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках 2 ноября 20:14 (UTC+04), Общество 842
Баку и Вашингтон обсудили укрепление связей в сфере военного образования - ФОТО 2 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 645
Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном 2 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 1 579
За это нарушение в парке придется заплатить до 2 500 манатов 2 ноября 19:56 (UTC+04), Общество 1 080
Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште - Причина 2 ноября 19:48 (UTC+04), В мире 1 639
Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО 2 ноября 19:35 (UTC+04), Спорт 815
Черногория выдаст Азербайджану обвиняемого в смертельном ДТП 2 ноября 19:23 (UTC+04), Общество 806
Chery представила рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 2 ноября 19:15 (UTC+04), Автоновости 821
В Губе завершился проект MEMİM "Дуновение культуры" - ФОТО 2 ноября 19:07 (UTC+04), Культура 807
Пять призывников попали под следствие за уклонение от службы 2 ноября 19:00 (UTC+04), Общество 805
Азербайджан и Китай обсудили создание совместного промпарка - ФОТО 2 ноября 18:53 (UTC+04), Экономика 6 635
В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:49 (UTC+04), Политика 1 560
Мировые запасы одного вида топлива упали до рекордных значений 2 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 1 599
Два человека привлечены к уголовной ответственности по делу о гибели людей в Шеки 2 ноября 18:34 (UTC+04), Общество 792
Сержик джан, вас уже ждут 2 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 6 781
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:26 (UTC+04), Политика 1 503
ГЭЦ предупредил пользователей об угрозе кибератак 2 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 711
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО 2 ноября 18:06 (UTC+04), Политика 1 552
"Нефтчи" ищет новичков в Венгрии и Португалии 2 ноября 18:02 (UTC+04), Спорт 720
В Азербайджане стартовал "Месяц цифровых медиа" - ФОТО 2 ноября 17:58 (UTC+04), Общество 722
В Стамбуле оказали бесплатную медицинскую помощь 200 детям из Азербайджана - ФОТО 2 ноября 17:54 (UTC+04), Общество 745
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО 2 ноября 17:49 (UTC+04), Общество 741
Глава ИВ Сабаильского района встретился с аксакалами и известными представителями интеллигенции района - ФОТО 2 ноября 17:45 (UTC+04), Общество 864
Платформа для платежей в мобильных играх зарегистрировалась в Азербайджане 2 ноября 17:40 (UTC+04), Наука и технологии 689
Еще новости