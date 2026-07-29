Азербайджан и Казахстан обсудили будущее Среднего коридора

Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Казахстана по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев провел встречу с министром транспорта Казахстана Нурланом Сауранбаевым, председателем правления АО "Самрук-Казына" Нурланом Жакуповым и председателем правления "Казахстанских железных дорог" Елжасом Отыншиевым.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, в том числе инвестиции в паромные суда, увеличение грузоперевозок автомобильным транспортом, а также проект прокладки подводной волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

Также состоялся обмен мнениями по проекту Соглашения о развитии Среднего коридора и проводимой работе в направлении цифровизации коридора.

Отметим, что Средний коридор - это транспортный и торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу и проходящий через ряд стран региона. Это альтернатива традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через такие страны Центральной Азии, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, а затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, достигая Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой в обход более длинных морских путей.