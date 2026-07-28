В сеть утекли работы пользователей ИИ Claude

Созданные пользователями чат-бота Claude приложения, документы, таблицы, веб-страницы и другие материалы начали индексироваться поисковой системой Google.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Axios.

По данным издания, пользователи Reddit и X (Twitter) обратили внимание, что с помощью Google можно найти некоторые публичные проекты, созданные в Claude. При этом сами переписки с чат-ботом, как отмечает Axios, в поисковой выдаче обнаружены не были.

По умолчанию чаты и созданные в Claude материалы являются приватными. Однако пользователи могут сгенерировать публичную ссылку, чтобы поделиться ими с другими людьми. Представитель компании Anthropic заявил, что сервис не передает поисковым системам каталоги чатов или карты сайта, а ссылки невозможно подобрать случайным образом.

В Anthropic подчеркнули, что материалы становятся доступны для поиска только в том случае, если пользователь самостоятельно публикует ссылку в местах, доступных поисковым роботам, например на форумах или в социальных сетях. После этого контент может индексироваться сторонними поисковыми системами, как и любые другие публичные веб-страницы.

Как отмечает Axios, среди проиндексированных материалов были обнаружены документы с планами развития бизнеса, схемами облачной инфраструктуры, описаниями проведения клинических исследований, а также документы, посвященные изменениям академического календаря университета и работе одного из городских агентств Майами. При этом издание не смогло подтвердить подлинность содержимого этих материалов и установить их авторов.

По мнению Axios, ситуация показывает, что функция публикации контента может создавать риски для конфиденциальности, если пользователи воспринимают публичную ссылку как способ приватной передачи информации.