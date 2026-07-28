Экс-чиновник минобороны Израиля раскритиковал военную стратегию страны

Недавно покинувший пост высокопоставленный представитель Министерства обороны выступил с резкой критикой стратегического курса правительства в ходе многофронтовой войны, начавшейся почти три года назад. Он обвинил руководство Израиля в том, что оно растратило целый ряд военных достижений.

"С оперативной и военной точек зрения достигнуты выдающиеся результаты. Факты говорят сами за себя. Однако в стратегическом плане мы потерпели оглушительный провал", - заявил бригадный генерал запаса Дрор Шалом, который еще несколько месяцев назад возглавлял Политико-военное бюро Министерства обороны, передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel.

Он выступил в понедельник на конференции, организованной Институтом исследований национальной безопасности - аналитическим центром при Тель-Авивском университете.

"На стратегическом уровне нам не удалось добиться решающего результата ни на одном из фронтов. ХАМАС все еще сохраняет свои позиции, "Хезболла" далека от разоружения, а Иран, хотя нам и удалось несколько отбросить назад его ядерную программу, продолжает ее развивать и ведет переговоры с американцами по Ормузскому проливу, даже не по ядерному вопросу.

И все это происходит в условиях, когда международное положение Израиля, по моему мнению, опустилось до беспрецедентно низкого уровня, а отношения с Соединенными Штатами также переживают далеко не лучшие времена", - продолжил он.

Эти заявления, прозвучавшие во время первого в истории Шалома интервью перед камерой, стали необычайно резкой критикой со стороны чиновника, который десятилетиями работал в военных и оборонных структурах Израиля, в том числе при нынешнем правительстве.

Ранее Шалом занимал высокую должность в военной разведке и работал советником кабинета министров по национальной безопасности. В настоящее время он является старшим советником JPMorgan Chase.

"Наши руки связаны, когда дело касается стратегического мышления. Следующее правительство Израиля, каким бы оно ни было, должно проявлять инициативу. Наши военные возможности впечатляют, но этого недостаточно. Необходимо действовать инициативно и улучшать положение Израиля в мире", - сказал он.

Шалом призвал правительство развивать уже начатые дипломатические инициативы, чтобы урегулировать ситуацию на некоторых фронтах, где Израиль ведет боевые действия после нападения под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года, которое привело к войне в секторе Газа и столкновениям на других границах страны.

По его словам, Израиль должен добиваться реализации плана президента США Дональда Трампа по восстановлению Газы, состоящего из двадцати пунктов. Выполнение плана в значительной степени застопорилось из-за отказа ХАМАС разоружиться.

Сейчас Израиль контролирует большую часть сектора, однако ХАМАС сохраняет власть в районах, где проживает основная часть населения Газы.

"Необходимо создать альтернативу ХАМАС. Одной лишь силой создать такую альтернативу невозможно", - заявил он, добавив, что Израиль должен "выслеживать" каждого члена ХАМАС.

"Историческая возможность" на севере

Говоря о севере Израиля, Шалом рекомендовал заключить соглашение, которое позволило бы перекрыть поставки оружия из Сирии поддерживаемой Ираном ливанской "Хезболле". При этом он признал, что не доверяет президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа, который в прошлом был джихадистом.

Шалом также рекомендовал подписать соглашение с Ливаном, которое могло бы привести к установлению отношений между двумя странами, одновременно продолжая работу по разоружению группировки.

"На северном фронте, в Сирии и Ливане, перед нами открывается историческая возможность. Мы могли бы заключить мирное соглашение с Ливаном и одновременно разоружить "Хезболлу". Это сложные процессы. Я никому не доверяю. Думаю, нам необходимо создать новую реальность", - сказал экс-чиновник.

Он также предложил активнее укреплять отношения с Соединенными Штатами, восстановить двухпартийную поддержку Израиля и улучшить связи с американскими евреями.

По его словам, отношения с Египтом и Иорданией остаются без должного внимания. Шалом также рекомендовал увеличить инвестиции в систему образования Израиля.

Шалом заявил, что поддерживал начало войны против Ирана в конце февраля совместно с Соединенными Штатами. Он высоко оценил действия Израиля, которые позволили отбросить назад иранскую оружейную программу и ликвидировать ученых-ядерщиков.

При этом он скептически отнесся к утверждениям, что война могла привести к падению иранского режима. Шалом упомянул отмененный план вторжения курдских вооруженных формирований в Иран во время американо-израильской войны. Предполагалось, что этот план позволит "создать условия" для падения Исламской Республики.

"Тот, кто считал, что режим можно свергнуть при помощи авиаударов и курдов, пребывал в иллюзиях. Это просто иллюзия", - заявил он.

Израиль мог вернуть заложников "раньше и в большем количестве"

Говоря о войне в Газе, Шалом косвенно раскритиковал правительство.

"Одним из немногих достижений, по моему мнению, стало возвращение заложников", - сказал он.

При этом заслугу в том, что вопрос заложников оставался в центре внимания, Шалом приписал Трампу и участникам антиправительственных протестов, а не руководству Израиля.

Он заявил, что пленных можно было вернуть раньше и в большем количестве.

"Возвращение заложников было моральным долгом Израиля. Участники протестов, которых часто критиковали, в значительной степени подтолкнули американское правительство к принятию решения и возвращению заложников домой", - сказал он.

"Мы могли вернуть их раньше и в большем количестве", - продолжил Шалом, хотя и назвал этот вопрос уже пройденным этапом.

Он сообщил, что ожидает создания государственной комиссии по расследованию нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и готов "первым" явиться для дачи показаний.

Шалом подчеркнул, что дипломатические и военные инициативы должны дополнять друг друга.

"Мы говорим только о применении силы. Нам также необходимо дать людям надежду. Я немного знаком с ведущими мировыми игроками. Они заинтересованы в нас и хотят подключаться к нашим системам, однако без изменений в дипломатическом курсе этого не произойдет", - заявил он.