Форум НПО Азербайджана стал наблюдателем UNEP

Национальный форум неправительственных организаций Азербайджана прошел аккредитацию в качестве официального наблюдателя при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) и ее руководящих органах.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном форуме, согласно официальному письму от 27 июля 2026 года, подписанному директором Управления по вопросам управления и секретарем руководящих органов UNEP Радхикой Очалик, после всесторонней оценки представленного Национальным форумом НПО Азербайджана заявления и соответствующих документов организации был предоставлен статус наблюдателя в системе UNEP. Этот статус предоставляет Форуму право участвовать в качестве наблюдателя во всех открытых заседаниях и сессиях Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA), а также ее вспомогательных органов.

По мнению председателя Правления Форума Рамиля Искендерли, это важное решение является очередным подтверждением роста авторитета гражданского общества Азербайджана на международной арене и дальнейшего расширения возможностей неправительственных организаций страны участвовать в глобальных процессах принятия решений.

Полученная аккредитация позволит Национальному форуму неправительственных организаций Азербайджана следить за процессами формирования глобальной экологической повестки, участвовать в международных обсуждениях по вопросам охраны окружающей среды, изменения климата, устойчивого развития, сохранения биоразнообразия и другим актуальным темам, а также представлять позицию гражданского общества Азербайджана на международных площадках.

В письме UNEP также отмечается, что аккредитованные организации обязаны раз в четыре года представлять в Секретариат UNEP отчет о своей деятельности и соблюдать процедурные правила программы.

Национальный форум НПО Азербайджана рассматривает получение данной аккредитации как важное достижение на пути расширения возможностей международного сотрудничества гражданского общества страны и заявляет, что продолжит свою деятельность в рамках UNEP в направлении защиты окружающей среды, продвижения целей устойчивого развития и укрепления международного партнерства.