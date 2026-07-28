Остались без «геноцида» - армянскую церковь прорвало

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянское патриаршество Иерусалима страшно разочаровано в связи с тем, что резолюция о признании "геноцида армян", предложенная правительством Израиля, была исключена из списка вопросов, подлежащих голосованию в Кнессете. Разочаровано и не скрывает своего разочарования. Победа была так близка, казалось бы, до нее уже можно было дотянуться, и на тебе...

Армянская церковь в Иерусалиме выступила с депрессивным заявлением по поводу отмены голосования в Кнессете. После того, как израильский парламент отложил вопрос в долгий ящик, прошло две недели, и все это время патриархат ААЦ копил раздражение, выплеснув его только сейчас. Армянские СМИ накануне распространили заявление патриархата, пронизанное злостью и обидой за так жестоко порушенные надежды.

С момента появления на свет в 60-е годы прошлого века мифа о "геноциде армян" армянство ожидает признания этого надуманного факта Израилем. Для армян всегда было очень важно признание армянской фальшивки именно еврейским государством, потому что евреи пережили самый страшный геноцид в ХХ веке, и такое признание было бы воспринято миром как сигнал к предметному давлению на Анкару. Это, в свою очередь, открыло бы армянству дорогу к откровенным территориальным претензиям к Турции.

Но и это не все, на что рассчитывает армянство. Если верить пропаганде, армяне - прародители человечества, те, кто принес всему миру культуру, письменность, науку и все такое прочее. Действуя по той же нездоровой логике, националисты стремятся отобрать у еврейского народа это страшное право - право называться жертвами первого геноцида ХХ века. Армянство видит в этом источник каких-то привилегий и благ. Оно не в состоянии осознать, что достижения Израиля и влиятельность еврейской диаспоры не вытекают из "всемирной жалости", на которой привыкли играть и добиваться дивидендов армяне.

Армянское патриаршество Иерусалима в своем заявлении, повторно призывая Израиль официально признать "геноцид армян", тоже особо подчеркнуло, что он "первый в XX веке". Это реально болезнь, сумасшествие, национальный психоз.

Одним словом, даже произнесение Байденом слова "геноцид" для армян не было так важно, как если бы это слово произнесли в Кнессете и подтвердили свою позицию голосованием.

Когда 28 июня Кабмин Израиля одобрил проект резолюции о признании мнимого "геноцида армян", исходя из обострения отношения между Тель-Авивом и Анкарой, армянство устроило праздник с песнями и плясками. Диаспора и реваншисты Армении с нетерпением ожидали дня голосования в Кнессете. Но не сложилось. Скорее всего, Кнессет проголосовал бы против, как делал до сих пор, однако до голосования даже не дошло, потому что тот же самый премьер-министр Биньямин Нетаньяху, что инициировал решение Кабмина, заблокировал голосование.

Надежды рухнули, погребя под собой многие годы лоббистской работы. В принципе, это был не первый раз, и армянство не переживало бы поражение так драматично, если бы не тот факт, что все расчеты порушил один звонок из Баку.

Армянский патриархат в Иерусалиме, думается, сделал заявление именно по этой причине. Контора ААЦ не просто выражает свое разочарование, а старается задеть Тель-Авив, указав ему, что "иностранное государство, по-видимому, способно оказать влияние на обсуждение внутренних вопросов Государства Израиль". И пусть им всем там будет стыдно. Ведь не из Штатов позвонили, не из другой влиятельной державы, даже не из самой Турции, а из "какого-то" Азербайджана. Армянские патриархи в бешенстве тыкают булавками в израильское правительство и парламент, указывая, что Баку, мол, "может отложить или даже решить, какой вопрос может быть вынесен на обсуждение Кнессета".

Забавно, что тут армянские церковники вдруг вспомнили про суверенную повестку Кнессета. Как будто это не армянство много лет пытается сформировать лобби в израильском парламенте и воздействовать на решения относительно Азербайджана. На это дело были брошены немалые средства, задействованы все связи, но результата достичь так и не удалось. Все, что остается теперь, - это пытаться стыдить депутатов Кнессета и правительство страны за "слабость".

Эта болячка еще долго будет саднить и воспаляться.

Напомним, что по информации газеты Haaretz, голосование, инициированное министром иностранных дел Гидеоном Сааром, действительно было заблокировано Биньямином Нетаньяху после того, как помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев от имени Президента Ильхама Алиева связался с канцелярией премьер-министра Израиля. После этого звонка правительство Израиля проинформировало азербайджанских официальных лиц о снятии вопроса с повестки Кнессета, сообщает Haaretz.

Нетрудно представить, какие эмоции это вызвало у армянских националистов и армянской церкви, проповедующих ненависть. Дело могло дойти и до массовых самоубийств в целях пропаганды - так сильно были все разочарованы и обозлены. Армянству, неспособному на четные отношения, трудно понять причины того, почему все случилось именно так. Дело не в силе Баку или слабости Тель-Авива, а в наличии взаимопонимания между двумя странами и общих интересах. Дело также в том, что в Армении нет ни одного еврея, а в Азербайджане процветает крупная еврейская община. Да много есть причин, недоступных для понимания армянства, зацикленного на себе любимом.

Кстати, ААЦ не скрывает своих претензий на Иерусалим. Пропагандисты утверждают, что этот город больше армянский, чем еврейский. И только обойти Холокост "геноцидом армян" никак не удается. Для этого армянству нужно, чтобы их выдумку признал Израиль. Но армянские интересы это последнее, что занимает Тель-Авив.