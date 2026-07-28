https://news.day.az/hitech/1850634.html Робот-гуманоид «умер» на глазах у публики во время выставки в Тайбэе - ВИДЕО На компьютерной выставке в Тайбэе, прямо во время презентации, скоропостижно скончался робот-гуманоид. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Робот-гуманоид «умер» на глазах у публики во время выставки в Тайбэе - ВИДЕО
На компьютерной выставке в Тайбэе, прямо во время презентации, скоропостижно скончался робот-гуманоид.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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